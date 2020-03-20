Вьетнам приостановит безвизовый въезд в страну для россиян и белорусов

Правительство Вьетнама приостановит безвизовый въезд в страну для граждан России и Белоруссии. Ограничение на посещение страны начнет действовать с полуночи 21 марта. Приостановка безвизового въезда вводится на 15 суток.

Власти Вьетнама пояснили, что данная мера является вынужденной и направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. При этом безвизовый порядок въезда дипломатов и обладателей служебных паспортов пока остается без изменений, передает РБК.

В посольстве также напомнили, что вьетнамские власти на месяц приостановили выдачу виз с 18 марта.

17 марта лидеры стран-участниц Евросоюза приняли решение на 30 дней ограничить въезд в ЕС для иностранцев. Германия ввела эти меры сразу же. Запрет проезда через страны не действует на граждан стран ЕС и членов их семей, а также на граждан Великобритании, Лихтенштейна, Исландии, Норвегии и Швейцарии.

С 18 марта Россия ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства. Запрет продлится до 1 мая. Исключением станут дипломаты, водители и экипажи международного транспорта, транзитные путешественники и лица, посещающие страну в связи со смертью родственника.