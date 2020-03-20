Последнее обновление: 20.03.2020 13:07

Грузия закрывает все магазины, кроме продуктовых

Власти Грузии приняли решение закрыть все торговые объекты кроме продуктовых, аптек, а также заправочных станций, сказал премьер-министр страны Гиоргий Гахария.

На данный момент Грузия выявила 40 случаев заражения коронавирусом. Один пациент вылечился и был выписан с условием пребывания в изоляции в течение еще двух недель, более 1.200 остаются в карантине, передает Reuters.

До этого страна закрыла границы и запретила въезд в страну иностранных граждан, запретила движение в маршрутных такси, а также ограничили услуги спортивных залов и бассейнов, были закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы. В четверг армия была переведена на казарменное положение.

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