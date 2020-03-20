Сербия закроет все границы из-за распространения коронавируса

Сербия закроет все границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в четверг заявил президент страны Александр Вучич, чьи слова приводит пресс-служба офиса главы государства, передает РБК.

«Завтра с 8.00 (10.00 мск) утра будут закрыты все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения», — сказал Вучич. Он отметил, что введение таких мер обусловлены ожиданием «геометрического роста числа заболевших».

По последним данным Минздрава Сербии, в стране подтверждено 103 случая заболевания коронавирусом в стране. Из них 55 человек находятся в больнице, состояние шести пациентов оценивается как тяжелое.

16 марта Вучич объявил о введении на территории Сербии режима чрезвычайной ситуации. Как отмечал сербский лидер, Европа переживает одни из худших дней со времен Второй мировой войны.