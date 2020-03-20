Италия пугает числом смертей от коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 245805 по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 10046 человек. (+1077 за сутки).

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 1077 человек, из которых 527 приходится на Италию, которая по общему числу смертельных исходов уже опередила Китай.

Случаи заражения зафиксированы в 180 странах. На данный момент лечение проходят 147318 (+22687 за сутки) человек, из них 7378 (+564) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 88441 человек.

В Китае за последние сутки выявлены 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 3 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 967. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 71150 человек, погибли 3248 человека.

Следом за Китаем по числу заболевших идет Италия, где подтверждены 41035 случаев заражения и 3405 (+527 за сутки) смертей от COVID-19.

В Иране подтверждены 18407 случаев заражения и 1284 смертей, в Испании 18077 случаев заражения и 831 смерть, в ФРГ - 15320 случаев заражения и 44 смерти.

В США, Франции, Южной Корее, Швейцарии подтверждены соответственно 14340, 10995, 8652 и 4222 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 217, 372, 94 и 43 человек.