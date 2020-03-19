Лукашенко обновил указ о реагировании на критику в СМИ

Лукашенко указом №106 внес поправки в известный указ №65 от 6 февраля 2009 года "О совершенствовании работы государственных органов, иных государственных организаций со средствами массовой информации", который обязывает органы власти реагировать на критику в СМИ.

В обновленной версии указа перечень госорганов, в которых предусмотрены должности, ответственные за работу со СМИ, дополнен областными и Минским городским судами, а также экономическими судами областей и города Минска. Из списка исключен Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции в связи с его ликвидацией.

В документе разграничены полномочия между государственными органами, которые занимаются мониторингом деятельности лиц, отвечающих за работу со СМИ, и структурами, отвечающими за организацию учебно-методических мероприятий для повышения профессионального уровня указанных работников.