ЕЦБ напечатает 750 млрд евро из-за коронавируса

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает программу по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 млрд евро для поддержки европейской экономики, рост которой замедляется из-за коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка вечером в среду, 18 марта.

Покупки будут продолжаться как минимум до конца года и составят, таким образом, около 80 млрд евро в месяц.

Экстренна программа выкупа в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) будет завершена «только после того, как Совет управляющих сочтет, что кризисная фаза Covid-19 миновала».

Кроме того, регулятор расширит перечень бумаг для выкупа по программе корпоративных облигаций CSPP и снизит требования для банков, которые обращаются за кредитами ЕЦБ в рамках регулярных операций рефинансирования (7-дневные MRO и LTRO на 1 и 3 месяца).

ЕЦБ 12 марта вопреки ожиданиям не стал менять процентные ставки, но объявил, что примет меры для поддержки экономики. Тогда банк заявил, что купит дополнительно активы на 120 млрд евро до конца года и что будет предоставлять кредиты банкам еврозоны по ставке -0,75%, чтобы поощрить их выдавать займы малому бизнесу.