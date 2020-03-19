Португалия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Португалия на две недели вводит режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире. Он начинает действовать в ночь с 18 на 19 марта.

Это не навредит демократии, режим введен для блага людей, заявляет президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. По его словам, возможно, этот режим будет продлеваться каждые две недели еще несколько месяцев, передает DW.

Ранее введение режима чрезвычайного положения одобрил парламент. Он разрешил правительству ограничивать права на демонстрации и на свободу передвижения.

Сейчас в Португалии зафиксированы более 600 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Пока на карантин закрыт один город в стране - Овар, где живут около 55 тысяч человек.