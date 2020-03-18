Путин: Не ставьте Лукашенко в неудобное положение из-за Крыма

Президент РФ Владимир Путин, общаясь с жителями Севастополя, попросил не ставить Александра Лукашенко в сложное положение по поводу возобновления прямого авиа- и железнодорожного сообщения между Беларусью и Крымом.

При этом, он отметил, что несмотря на строительство союзного государства с РФ, Беларусь остается суверенной независимой страной и вправе выстраивать свою внешнюю политику.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения, такие добрососедские и с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности, либо в отсутствии таковой для перевозчиков", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему Беларусь отказывается возобновить прямое сообщение с Крымом.

"Беларусь имеет право, это независимое суверенное государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. Оно такое, это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права. Беларусь – независимая суверенная страна, и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной для себя", – подчеркнул Путин.