Нацбанк Беларуси до нуля уронил ставку по валютным свопам в долларах

Нацбанк Беларуси отреагировал на решение ФРС США понизить ключевую ставку изменением процентных ставок за пользование денежными средствами в долларах США по сделкам СВОП.

С 19 марта 2020 года ставка по свопам в долларах снижается до 0% годовых. Как сообщалось, 6 марта Нацбанк РБ понизил ставку по долларовым свопам с 1,5% до 1,0% годовых.

«В соответствии с решением Комитета по операциям на финансовых рынках Национального банка Республики Беларусь от 17.03.2020 № 52/ФР начиная с 19 марта 2020 г. изменены процентные ставки за пользование денежными средствами в иностранной валюте по сделкам СВОП», - говорится в сообщении регулятора.

В минувшее воскресенье Федеральный резерв США внепланово снизил диапазон ключевой ставки до 0,00-0,25% годовых.

Процентные ставки Нацбанка РБ по свопам в евро и российских рублях остается неизменными и составляют соответственно 0,0% и 0,15% годовых.