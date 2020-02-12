Нацбанк РБ объяснил снижение ставки благоприятными внешними факторами

Нацбанк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования с 19 февраля на 25 базисных пунктов, то есть с 9 до 8,75 процента годовых.

Свое решение регулятор обосновал благоприятными внешними факторами, умением укрощать инфляцию и отсутствием факторов для необузданной девальвации нацвалюты.

Как заявил на брифинге глава Нацбанка Павел Каллаур, Нацбанк РБ по-прежнему, не взирая на ситуацию в нефтянке и в мировой экономике из-за нового коронавируса уверен в своем ноябрьском прогнозе, что инфляция в 2020 году не превысит 5%.

«В целом в части динамики инфляции в 2020 году наше видение ситуации не изменилось по сравнению с ноябрьским прогнозом.На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5%», - сказал глава НБ РБ. – «По итогам 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7%... Это несколько ниже, чем мы оценивали. В свою очередь, базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года».

Он отметил, что в этом прогнозе учтены как «запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен, в первую очередь речь идет о ценах на топливо на белорусских АЗС, так и влияние пресловутого налогового маневра в нефтяной сфере России.

Внешние условия

«Внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси», - заявил Каллаур.

«Позитивным фактором для нас является замедление в 2019 году инфляции в России и низкий рост цен в странах Европейского союза. На протяжении 2020 года инфляция в этих странах, несмотря на ее постепенное ускорение, будет оставаться ниже целевых ориентиров.», - пояснил он, добавив, что на руку Беларуси и мягкая политика Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США с сохранением низких процентных ставок в развитых странах.

«В этих условиях не просматривается усиление рисков оттока капитала из развивающихся стран и, соответственно, давление на их валюты, прежде всего на российский рубль. В совокупности внешние факторы по-прежнему будут оказывать сдерживающее влияние на рост цен в Беларуси на импортируемые товары», - уточнил глава НБ РБ.

Внутренние факторы

«Экономическая активность по-прежнему не будет оказывать на цены понижающего или повышающего влияния. Прогнозируется сохранение умеренного потребительского спроса. Этому будет способствовать сбалансированный рост заработных плат на фоне замедления потребительского кредитования», - отметил Каллаур.

«Бюджетные операции в предыдущие годы оказывали сдерживающее влияние на рост цен. В 2020 году это влияние снизится. Увеличение расходов, в том числе связанное с сохранением социальной направленности бюджета, будет происходить на фоне уменьшения валютных поступлений. В результате фискальная политика приобретет нейтральный характер и не будет приводить к ускорению инфляционных процессов», - сообщил глава НБ РБ.

В числе рисков, которые могут сформировать инфляционное давление Каллаур назвал неопределенность и волатильность ситуации на финансовых рынках и в мировой экономике в целом, в том числе в связи с происходящими событиями в Китае, и инфляционные ожидания населения, подкрепленные в свою очередь девальвационными настроениями на фоне переговров в неятной сфере.

«Учитывая совокупность всех перечисленных выше факторов, Правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования. Данное решение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи целевого ориентира в 2020 году для обеспечения ценовой и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе», - заключил глава Нацбанка РБ.