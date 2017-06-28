Нацбанк РБ с 19 июля снижает ставку рефинансирования до 12% годовых

Нацбанк Беларуси снижает с 19 июля ставку рефинансирования с 13% до 12% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков с 15% до 14% годовых.

"Решение принято по итогам состоявшегося ежеквартального заседания правления Национального банка Беларуси по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере с учетом закрепления положительных тенденций в экономике", - говорится в сообщении регулятора.

По данным Нацбанка, инфляция сохраняется на низком уровне. Так, в июне 2017 г. в годовом выражении она составит около 6,2%.

"При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне 2017 г. оценивается на уровне около 5,3% в годовом выражении. Закреплению данных тенденций способствуют умеренные темпы роста денежного предложения, позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка", - отмечается в комментарии Нацбанка.

В июне 2017 г. прирост средней широкой денежной массы по-прежнему составит около 5% в годовом выражении.

"Чистое предложение иностранной валюты, сохраняющееся на внутреннем валютном рынке, положительно влияет на уровень золотовалютных резервов и обеспечивает стабильность обменного курса белорусского рубля", - говорится в сообщении регулятора..