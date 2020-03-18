Последнее обновление: 18.03.2020 12:35

Президент Колумбии объявил чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Власти Колумбии приняли решение объявить чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщил президент страны Иван Дуке во время обращения к нации.

"Мы решили объявить чрезвычайное положение в соответствии со статьей [конституции] 215", - заявил Дуке, чье выступление транслировалось в Twitter, передает ТАСС.

Лидер Колумбии отметил, что наиболее уязвимы к вирусу пожилые люди. "Мы постановили установить обязательную изоляцию для всех граждан старше 70 лет, начиная с пятницы, 20 марта и до 31 мая", - заявил Дуке.

12 марта правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения коронавируса, которое будет действовать до 30 мая. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заразившихся к настоящему моменту составляет 75 человек.

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