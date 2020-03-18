Последнее обновление: 18.03.2020 12:35

Власти Боливии вводят карантин на всей территории страны

Временное правительство Боливии издало указ о введении карантина на территории всей страны до 31 марта из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр при президенте Йерко Нуньес.

"Данным указом объявляется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в стране и карантин на территории всей Боливии в связи со вспышкой коронавируса", - приводит его слова газета La Razón, передает ТАСС.

Как уточнил Нуньес, на время действия карантина жителям страны будет запрещено покидать дома с 17:00 до 05:00. Нарушителям грозит арест на восемь часов. Магазины, которые работают после 15:00 во время карантина, будут закрыты.

Ранее во вторник и.о. главы государства Жанин Аньес сообщила, что Боливия закрывает границу для въезда иностранцев, отменяет все международные рейсы и наземное пассажирское сообщение между департаментами, а также ограничивает рабочие часы государственных служащих, магазинов и общественного транспорта.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух подтвержденных случаях. К настоящему моменту количество заболевших достигло 12 человек.

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