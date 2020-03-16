Правительство РФ: Беларусь не выполняет требования ВОЗ

Правительство РФ объяснило Лукашенко причины закрытия границы с Беларусью, назвав в качестве одной невыполнение властями Минска требований ВОЗ по перекрытию государственных границ.

«Хотели бы подчеркнуть, что ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», – говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме того, правительство РФ отметило, что Беларусь была заведомо предупреждена о готовящихся мерах со стороны РФ.

«Белорусская Сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе состоявшегося 15 марта 2020 года телефонного разговора Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с Премьер-министром Республики Беларусь С.Н.Румасом. Глава Совета Министров Белоруссии был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в Российскую Федерацию не будут распространяться на определённые категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта», - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме того, подготовленный проект распоряжения правительства РФ предусматривает исключения для работающих в России сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации или следующих на похороны близких родственников.

«В телефонном разговоре глав правительств России и Белоруссии было подчёркнуто, что решения Правительства Российской Федерации принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, носят объективный и научно обоснованный характер», - отмечается в сообщении.

Правительство РФ выразило недоумение по поводу высказываний руководства Республики Беларусь по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, количество инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Беларуси гораздо серьёзнее, чем в России. Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности.

«Более того, предварительное информирование Белорусской Стороны было предпринято для того, чтобы выяснить её позицию и согласовать совместные меры реагирования на коронавирусную инфекцию или получить встречные предложения в связи с готовящимися решениями. Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны», - подчеркивается в сообщении.

Правительство РФ обращает внимание, что в соответствии со статьёй 5 Соглашения между РФ и РБ об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств – участников Союзного государства, заключённого в Санкт-Петербурге 24 января 2006 года, права граждан одной Стороны соглашения на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории другой Стороны могут быть ограничены в порядке, предусмотренном законодательством этой другой Стороны, в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан.

«В свою очередь Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации», Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» предоставляют Правительству Российской Федерации необходимые полномочия для принятия решения об ограничении въезда в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

«Важно, что принимаемые Российской Стороной ограничительные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер. Что касается решений, принимаемых в отношении Республики Беларусь, то они в полной мере основаны на принципах уважения и открытости», - заявили в правительстве РФ.

«В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции. Российская Сторона рассчитывает, что белорусские партнёры займут конструктивную позицию в интересах сохранения здоровья и эпидемиологического благополучия граждан Белоруссии и России», - подчеркивается в заявлении.