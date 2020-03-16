Последнее обновление: 16.03.2020 17:05

Экс-депутат Канопацкая проведет одиночный пикет у здания правительства из-за COVID-19

Экс-депутат от белорусской оппозиции Анна Канопацкая объявила о том, что проведет одиночный пикет у здания правительства РБ.

Свое решение о пикете она объяснила желанием помочь правительству Беларуси принять непростое решение – объявить в стране карантин и закрыть границы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Уважаемы господа, не берите грех на душу – объявите в стране карантин, закройте границы!!! Помогая вам принять данное решение проведу сегодня 16 марта 2020 года в 17:00 одиночный пикет у Дома правительства», - сообщила Канопацкая в своем телеграм-канале.

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