Новый глава Банка Англии пообещал дополнительные "оперативные меры"

Новый глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал в понедельник, что регулятор примет новые “оперативные меры” в случае необходимости, чтобы помочь британской экономике пережить удар от вспышки коронавируса.

Бейли, в понедельник вступивший в должность, сказал телеканалу BBC News, что Банк Англии “очень стремится”, чтобы краткосрочный ущерб, наносимый экономике, не навредил долгосрочным перспективам роста экономики Великобритании.

“Вот почему на прошлой неделе вы увидели оперативные меры, вот почему вы увидите оперативные меры снова, когда нам нужно будет их принять, и общественность может быть уверена в этом”, - сказал он.

В среду Банк Англии неожиданно снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 0,25% для защиты британской экономики от последствий вспышки коронавируса, передает Reuters.

Великобритания объявила, что выделит 30 миллиардов фунтов ($39 миллиардов) на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса, спустя всего несколько часов после того, как Банк Англии снизил процентные ставки.

Регулятор имеет возможность еще сильнее снизить ставку и увеличить скупку активов, чтобы смягчить экономические последствия вспышки коронавируса, показал протокол экстренного заседания ЦБ.