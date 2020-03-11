Последнее обновление: 11.03.2020 11:16

Банк Англии понизил ставку рефинансирования до 0,25%

Банк Англии в рамках мер по смягчению негативного влияния ситуации с коронавирусом на экономику страны снизил базовую процентную ставку до 0,25% с 0,75% годовых.

«На своем специальном заседании 10 марта 2020 года Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) единогласно проголосовал за снижение банковской ставки на 50 базисных пунктов до 0,25%», - говорится в сообщении регулятора.

MPC также единогласно проголосовал за новую схему срочного финансирования малых и средних предприятий (TFSME) за счет резервов центрального банка.

В частности, комитет одобрил покупку корпоративных облигаций инвестиционного уровня за счет резервов центрального банка на уровне 10 млрд фунтов стерлингов, а также выкуп гособлигаций Великобритании на уровне 435 млрд фунтов стерлингов.

«Снижение банковской ставки поможет поддержать доверие бизнеса и потребителей в трудную минуту, укрепить денежные потоки предприятий и домашних хозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансов», - говорится в сообщении.

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