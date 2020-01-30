Банк Англии сохранил ставки из-за признаков ускорения роста экономики

Банк Англии оставил ставки без изменений по итогам заседания в четверг, сообщив, что нужды в дополнительных мерах стимулирования нет, поскольку наблюдаются признаки ускорения роста ВВП Британии с момента декабрьских выборов и стабилизации глобальной экономики.

Финансовые рынки видели 50-процентную вероятность снижения, однако Комитет по денежно-кредитной политике регулятора поддержал сохранение ставки на уровне 0,75%.

Двое из девяти чиновников Банка Англии - Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел - снова проголосовали за снижение ставок.

Центробанк оставил дверь открытой для изменения политики после ухода главы Марка Карни, которого в марте сменит Эндрю Бейли, руководитель Управления по финансовому регулированию и надзору.

“Денежно-кредитной политике, возможно, необходимо будет укрепить ожидаемое восстановление роста ВВП Соединенного Королевства, если более позитивные сигналы от свежих индикаторов глобальной и внутренней активности не сохранятся или если индикаторы внутренних цен окажутся относительно слабыми”, - говорится в ежеквартальном отчете Банка Англии.

Однако в случае ускорения роста, на которое указывают оптимистичные данные о деловой активности, опубликованные после неожиданно уверенной победы премьера Бориса Джонсона на выборах 12 декабря, в дальнейшем может понадобиться “некоторое скромное ужесточение” денежно-кредитной политики, сообщил центробанк. Регулятор отказался от формулировки о том, что такое ужесточение будет “ограниченным и постепенным”.