Последнее обновление: 16.03.2020 17:05

Правительство Армении объявило ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение на срок с 16 марта по 16 апреля в связи с коронавирусом.

Это решение, как и список антикризисных мер, должно быть утверждено парламентом страны, передает Reuters.

Пресс-секретарь премьер-министра страны также сообщил, что Армения и Россия ограничат пассажирское сообщение на две недели. Однако грузоперевозки между странами сохранятся, а граждане двух стран получат возможность вернуться домой.

На данный момент в Армении зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом. Один пациент уже вылечился, еще свыше 300 человек остаются в карантине, сообщают власти.

В воскресенье страна приняла решение закрыть четвертый по величине город Вагаршапат с населением около 46.000 человек, поскольку именно там зафиксировано больше всего случаев заболевания.

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