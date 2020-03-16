Последнее обновление: 16.03.2020 09:38

Власти Перу объявили чрезвычайное положение и закрыли границы из-за коронавируса

Власти Перу приняли решение объявить в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ, для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом в воскресенье заявил президент Перу Мартин Вискарра в обращении к нации, которое транслировалось в Twitter администрации главы государства, передает ТАСС.

"Мы единогласно утвердили в Совете министров указ, который вводит чрезвычайное положение в стране из-за серьезных обстоятельств, связанных с коронавирусом, которые влияют на жизнь нации. <...> Во время этого режима объявляется полное закрытие границ", - сказал президент. Он уточнил, что меры вводятся на 15 суток.

К настоящему моменту в Перу подтвержден 71 случай заражения коронавирусом.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование