Последнее обновление: 16.03.2020 09:38

Панама закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Панамы приняли решение временно ограничить въезд для иностранных граждан для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом в воскресенье сообщил президент страны Лаурентино Кортисо, передает ТАСС.

"Начиная с 23:59 16 марта, въезд иностранных граждан в Панаму ограничен. Все панамцы или иностранцы, проживающие в Панаме, должны обязательно пройти профилактическую изоляцию дома в течение 14 дней", - написал политик в Twitter.

По данным Министерства здравоохранения Панамы, в стране зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, один человек умер. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 130 странах.

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