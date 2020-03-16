Последнее обновление: 16.03.2020 08:09

Молдавия закроет границу из-за распространения коронавируса

Молдавия приостановит авиасообщение со всеми странами и временно закроет наземную границу из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр республики Ион Кику, сообщает РБК со ссылкой на Cotidianul.md.

Мера вступит в силу с 17 марта. Въезд в страну запретят для всех иностранных граждан, за исключением тех, кто постоянно проживает в республике или у кого есть дипломатическая аккредитация, уточнил Кику. В страну также смогут попасть иностранцы, которые занимаются перевозкой товаров, добавил он.

Кроме того, в стране приостановят работу все торговые точки и места общественного питания. Продолжат работу только аптеки и продуктовые магазины.

«Следующая неделя критически важна. Как мы будем вести себя на следующей неделе, зависит от того, как будет развиваться эпидемия», — объяснил меры Кику.

По последним данным, в Молдавии зафиксировали 12 случаев заражения коронавирусом. Первый случай коронавируса в стране выявили 7 марта. Тогда из-за этого президент республики Игорь Додон прервал свой рабочий визит в Москву.

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