Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса

Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.

Ограничительная мера вводится с 16 марта, передает РБК.

Под запрет на перемещение не попадут граждане, которые желают вернуться на родину, говорится в сообщении. Введенные меры также не распространяются на грузовые перевозки.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии выявили в конце февраля. Заболевшим оказался гражданин Грузии, который до этого побывал в Иране. По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 марта, в Грузии было зафиксировано 25 случаев заражения и ни одной смерти.