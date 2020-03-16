Последнее обновление: 16.03.2020 08:09

Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса

Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.

Ограничительная мера вводится с 16 марта, передает РБК.

Под запрет на перемещение не попадут граждане, которые желают вернуться на родину, говорится в сообщении. Введенные меры также не распространяются на грузовые перевозки.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии выявили в конце февраля. Заболевшим оказался гражданин Грузии, который до этого побывал в Иране. По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 марта, в Грузии было зафиксировано 25 случаев заражения и ни одной смерти.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование