Власти Чехии объявили карантин по всей стране

Правительство Чешской Республики ввело общенациональный карантин после многочасового заседания кабинета министров, посвященного борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает газета Prague Morning, передает РБК.

Как заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, карантин вступил в силу с полуночи 16 марта и продлится до 24 марта 6:00 по местному времени (8:00 мск).

Ограничение предполагают, что жители страны смогут выходить из дома только для посещения аптек и медицинских учреждений, покупки продуктов питания, уходом за родственниками и поездок на работу.

Жителям Чехии также разрешат посещать банки и почту. Во всех остальных случаях свободное передвижение по стране запрещается. По словам Бабиша, для контроля карантинных мер полиции будут помогать более двух тысяч военнослужащих и около 400 сотрудников таможни.

В Чехии на данный момент подтверждено 253 случая заражения коронавирусом. Еще около пяти тыс. человек находятся в изоляции. Две трети пациентов заразились за границей.

С 14 марта в стране было введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. Оно продлится 30 дней и подразумевало въезд в страну из стран с наихудшей эпидемиологической ситуацией.

После этого чешские власти полностью закрыли границы как на въезд иностранцев так и на выезд своих граждан за пределы страны.