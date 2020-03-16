Президент Аргентины заявил о закрытии границ страны

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что правительство страны приняло решение о закрытии границ из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Фернандеса, ограничение будет действовать на въезд в страну иностранных граждан и не коснется аргентинцев и обладателей вида на жительство. Запрет будет действовать 15 дней. При этом выезд из страны остается открытым, передает Reuters.

Кроме того, власти Аргентины приостановили занятия в государственных и частных школах до конца марта.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в Аргентине на вечер 15 марта было зарегистрировано 45 случаев заражения китайским коронавирусом. Два человека погибли от вызванных инфекцией осложнений, еще один числится выздоровевшим.

Ранее 15 марта немецкие СМИ сообщили, что Германия закрывает свои границы с Австрией, Францией и Швейцарией из-за распространения коронавируса. Въезд в страну остается возможным для ее граждан, в том числе и тех, кто учится и работает за рубежом. Закрыть границу планируют с утра 16 марта.