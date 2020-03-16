ФРС снизила ставку до нуля, объявила о мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система США сократила процентные ставки практически до нуля, возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры из своего антикризисного арсенала, подключив ведущие мировые центральные банки к поддержке падающей под натиском коронавируса глобальной экономике.

“Последствия коронавируса окажут давление на экономическую активность в краткосрочной перспективе и являются риском для экономического прогноза. В свете этих событий Комитет решил снизить целевой диапазон”, - сообщила ФРС.

Американский центробанк снизил диапазон ключевой ставки до 0,00-0,25% и сообщил о намерении увеличить баланс как минимум на $700 миллиардов в ближайшие недели, передает Reuters.

“Комитет намерен удерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению максимальной занятости и ориентира ценовой стабильности”, - сообщила ФРС.

ФРС также призвала банки использовать ликвидные активы на триллионы долларов, накопленные после последнего финансового кризиса, для кредитования бизнеса и домашних хозяйств.

ФРС и пять других ведущих центральных банков - Англии, Европы, Канады, Швейцарии и Японии - также сократили стоимость свопов, чтобы облегчить предоставление долларовой ликвидности финансовым институтам, столкнувшимся со стрессом на кредитных рынках.