Последнее обновление: 14.03.2020 15:02

Литва закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает пограничный контроль с ЕС

Литва в связи с угрозой распространения коронавируса закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на границе с Польшей и Латвией, то есть на внутренних границах Евросоюза.

Об этом в субботу на специально созванной пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Рима Тамашюнене.

"С учетом сложившейся ситуации восстанавливается полномасштабный контроль на литовско-польской и литовско-латвийской границе, а также закрывается въезд в республику для граждан других стран", - заявила она.

По словам главы ведомства, исключение делается для тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве или разрешение на работу. Запрет вступит в силу в 18:00 по местному времени (19:00 GMT+3), передает ТАСС.

Ограничительная мера пока не коснется грузового автотранспорта. "Торговый режим остается без изменений", - отметила министр.

Всего в Литве зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. О последнем - у студента из города Кретинга, который на этой неделе прилетел из Дании, - Минздрав сообщил в субботу.

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