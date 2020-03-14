Последнее обновление: 14.03.2020 11:07

Жертвами COVID-19 уже стали 5438 челове

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 145825 по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 5438 человек.

Случаи заражения зафиксированы в 145 странах. На данный момент лечение проходят 67837 человека, из них 6082 находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 72550 человек.

В Китае за последние сутки выявлены 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. От вируса скончались 13 человек. Из больниц после выздоровления от вируса выписали 1430 человек.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 824. С момента распространения заболевания в стране погибли 3189 человек.

Следом за Китаем по количеству заболевших идет Италия, где подтверждены 17660 случаев заражения и 1266 смертей от COVID-19.

В Иране подтверждены 11364 случаев заражения и 514 смертей, в Южной Корее - 8086 случаев заражения и 72 смерти.

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