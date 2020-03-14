Польша закрывает границы минимум на 10 дней

Власти Польши приняли решение минимум на 10 дней закрыть границы страны в рамках мер по сдерживанию распространяющейся пандемии коронавируса нового типа.

«Перед лицом мировой эпидемии или объявленной пандемии самые важные слова – безопасность и ответственность. Мы обязаны сделать все возможные шаги, чтобы любым образом обеспечить здоровья поляков… Мы минимизируем последствия пандемии», - заявил в пятницу вечером премьер Польши Матевуш Маравецкий.

По его словам, начиная с 15 марта Польша возвращает пограничный контроль на всех границах, отменяет все международные авиа и железнодорожные соединения. Тем, кто находится за границей (в том числе гражданам ЕС, обладателям виз и туристам без визы) будет запрещён въезд в Польшу.

Все граждане Польши, которые возвращаются из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин. Сначала границы закрываются на 10 дней с возможностью продления этого ограничения до 20 дней, а позже даже сроком до 1 месяца, передает Польское радио.

Обладатели вида на жительство в Польше смогут пересечь границу после 15 марта. Они тоже попадут под 14-дневный карантин.