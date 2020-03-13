Президент Бразилии оказался стойким к коранавирусу

Лабораторные исследования не выявили наличия коронавируса 2019-nCoV в организме президента Бразилии Жаира Болсонару, результаты теста отрицательные.

Об этом политик написал в своем Facebook.

"Военный госпиталь показал отрицательный результат на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару", - говорится в сообщении.

Ранее о том, что результаты первого теста главы государства оказались положительными написал местный таблоид Dia. Затем аналогичную информацию распространил телеканал Fox News, якобы со ссылкой на сына политика Эдуарду Болсонару.

Накануне стало известно о том, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в минувшую субботу чиновник разместил у себя в Instagram фото, на котором он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, передает ТАСС.

Чиновник был помещен на карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполняется 65 лет, и члены его делегации, в том числе пожилые министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус.