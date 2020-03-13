Украина закрывает границу для иностранцев на две недели

Украина через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели в связи с ситуацией с коронавирусом в мире.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. МИД сейчас предупредит все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта", - сказал Данилов.

"Через две недели в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующее решение", - уточнил он.

«То, что касается граждан Украины, у нас большая просьба по возможности ограничить зарубежные поездки, ограничить туристические поездки с выездом за границу. Все граждане Украины, которые сегодня находятся за рубежом, будут иметь возможность вернуться в нашу страну», - заверил Данилов, пояснив, что возвращающимся граждан Украины придется проходить определенные процедуры обсервации.

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