Лукашенко: Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается

Накануне стартующей в Беларуси президентской избирательной кампании Лукашенко заявил, что, почитывая так называемые средства массовой информации, обнаружил большое количество желающих подорвать страну изнутри.

«Дело даже не в каких-то политических кампаниях: в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз. Нам надо смотреть подальше - чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается», - заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.

«К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации», - продолжил белорусский правитель.

«Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе», - резюмировал он.

«Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве», - подчеркнул глава полицейского государства.