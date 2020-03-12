Конгресс США ограничил военные полномочия Дональда Трампа

Конгресс США в среду, 11 марта, принял резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента страны Дональда Трампа в отношении Ирана. За принятие документа проголосовали 227 членов Палаты представителей, 186 конгрессменов выступили против.

Документ запрещает главе Белого дома военные действия против Ирана без предварительного одобрения Конгресса.

"Если президент Трамп серьезно относится к своему обещанию прекратить бесконечные войны, он подпишет резолюцию", - считает ее инициатор, сенатор-демократ Тим Кейн. Однако глава государства может наложить вето на документ, передает DW.

В начале января иранский генерал Касем Сулеймани был убит по приказу Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Он возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. После его гибели отношения США и Ирана резко обострились.