Последнее обновление: 11.03.2020 12:05

Госдума утвердила пакет поправок к Конституции РФ, включая «вечного» Путина

Депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ, инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Закон поддержали 383 депутата, 43 при голосовании воздержались. Против принятия закон не было подано ни одного голоса, говорится в сообщении.

В пакете присутствует предложенная депутатом Валентиной Терешковой поправка, обнуляющая президентские сроки Путина.

"Возможность, которая предоставлена президенту Российской Федерации после 2024 года - по окончании срока полномочий, - избираться, однозначно принесет больше стабильности", - цитирует пресс-служба Госдумы заявление ее председателя Вячеслава Володина.

Днем общероссийского голосования объявляется 22 апреля 2020 года.

"После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в конституцию, президент издает указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу", - говорится в сообщении.

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