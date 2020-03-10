Турция просит НАТО и ЕС о большей поддержке в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 9 марта, на встрече в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что ждет "конкретной поддержки" от союзников турецкой военной операции в Сирии и решению проблемы беженцев.

По словам Эрдогана, поддержка должна быть незамедлительной и без каких-либо дополнительных условий.

Столтенберг заявил, что "ни один другой союзник не пострадал больше от хаоса в Сирии, и ни один другой союзник не имеет больше беженцев". По его словам, НАТО уже оказывает поддержку Турции системами ПВО на границе с Сирией и военным присутствием в воздушной и морском пространстве региона. Генсек НАТО также выразил озабоченность в связи с событиями на турецко-греческой границе: "Вопрос миграции и потоков беженцев является общей проблемой, которая требует общих решений", передает DW.

В Сирии в последние месяцы обострился военный конфликт в провинции Идлиб. Турция, поддерживающая повстанцев, начала военное наступление на сирийские правительственные войска, которых, в свою очередь, поддерживают российские ВКС. Несколько десятков турецких солдат были убиты в боях в последние недели. С пятницы 6 марта в регионе действует перемирие, о котором Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным.

После своего визита в НАТО Эрдоган встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главной темой стало положение беженцев на греко-турецкой границе. Турция, напомнил президент Эрдоган, приняла 3,6 млн беженцев из Сирии. Он отверг обвинения в причастности Анкары к возникновению новой волны нелегальной миграции на границе Евросоюза.

Эрдоган в конце февраля заявил, что открывает границу с ЕС, что вызвало сильный наплыв мигрантов на турецко-греческой границе. В ответ греческие власти закрыли границу и применяют силовые меры, в том числе слезоточивый газ, чтобы не допустить нелегального прохода беженцев на территорию страны. Правительство Греции при поддержке Брюсселя обвинило Анкару в использовании темы беженцев в качестве рычага воздействия на ЕС и НАТО.

Перед встречей Шарль Мишель призвал Турцию уважать соглашение с ЕС, которое обязывает страну остановить поток беженцев в Европу в обмен на шесть миллиардов евро финансовой поддержки. А Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить новое соглашения с Турцией по беженцам. По ее мнению, для того, чтобы снять озабоченность Анкары, необходимо увеличить финансирование.