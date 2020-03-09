Последнее обновление: 09.03.2020 10:05

Власти Грузии договорились с оппозицией об изменении избирательной системы

В Грузии представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции в воскресенье, 8 марта, договорились об изменении избирательной системы.

На парламентских выборах в октябре 2020 года 120 депутатов будут избраны по пропорциональным спискам, а остальные 30 - по мажоритарным спискам. По действующей модели 77 депутатов избирались по партийным спискам, а 73 - по мажоритарным.

Договоренности предусматривают проходной барьер в 1 процент для партий. Кроме того, партия, победившая на выборах, но набравшая менее 40% голосов избирателей, не может сформировать правительство, передает DW.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе назвал соглашение "прочной основой для Грузии, чтобы провести очередные демократические выборы". А лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе заявил, что договоренность "способствует разрешению политического кризиса" в стране.

В середине ноября 2019 года парламент Грузии отклонил поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. В знак протеста 12 депутатов, большинство из которых занимали высокие должности, объявили об уходе из правящей партии. Решение парламента вызвало протесты грузинской оппозиции.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование