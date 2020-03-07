Последнее обновление: 07.03.2020 10:07

Facebook запретит рекламу медицинских масок

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса. Об этом сообщается на сайте компании Facebook.

«Мы запрещаем рекламу и объявления о продаже медицинских масок в Facebook и Instagram. Поставки ограничены, цены растут, и мы против того, чтобы люди использовали эту чрезвычайную ситуацию в своих целях», — написал в Twitter глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн. Он отметил, что необходимые меры будут приняты уже в ближайшие дни.

Это не первое ограничение, введенное компанией на фоне распространения нового коронавируса. Ранее Facebook решила бороться с нагнетанием страха и дезинформацией о заболевании, запретив рекламу, которая обещает излечить от него или предотвратить заражение, передает РБК.

Помимо этого Facebook будет удалять из социальной сети и «теории заговора» о новой болезни из-за угрозы вреда поверившим в них. Бороться с недостоверной информацией намерены и в Instagram, в частности удалить хештеги, с помощью которых будет распространяться ложь о коронавирусе.

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