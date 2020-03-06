Последнее обновление: 06.03.2020 10:34

Путину и Эрдогану удалось достичь соглашения об Идлибе

Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану удалось достичь соглашения об Идлибе на переговорах в Москве, которые продлились больше шести часов.

Во-первых, страны договорились о введении с полуночи 6 марта режима прекращения огня на существующей линии соприкосновения в сирийском Идлибе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во-вторых, Россия и Турция условились создать коридор безопасности — по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4 (Латакия — Алеппо) — уточнить параметры коридора должны министерства обороны двух стран.

Третья договоренность — с 15 марта начнется совместное патрулирование от населенного пункта Трумба, расположенного в 2 км от Саракиба, до населенного пункта Айн-эль-Хавра, сообщил Лавров.

Россия и Турция также подтвердили приверженность ранее заключенным договоренностям — о создании зон деэскалации от 2017 года и сочинскому меморандуму 2018 года.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование