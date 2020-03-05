В Иране закроют все школы и университеты из-за коронавируса

В Иране из-за вспышки коронавируса решили закрыть все школы и университеты на неопределенный срок, заявил премьер-министр страны.

Премьер сообщил, что власти Ирана утвердили Национальный план борьбы с коронавирусом. Теперь этот план должна одобрить Всемирная организация здравоохранения.

В свою очередь парламент государства решил приостановить свою работу из-за угрозы распространения коронавируса, передает УНИАН.

По данным за 3 марта в стране зафиксировано 2300 случаев заболевания, 77 из них – смертельные. 2 марта сообщалось, что в Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад.

Коронавирусом в Иране инфицированы по меньшей мере 23 члена парламента Ирана.