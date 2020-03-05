Рада одобрила допуск в Украину иностранных военных для учений

Верховная рада приняла закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

В поддержку документа на внеочередном заседании высказались 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226. Еще 20 проголосовали против, трое воздержались, 51 депутат не участвовал в голосовании. Для вступления в силу документ еще должен быть подписан президентом страны Владимиром Зеленским, передает DW.

Как отмечалось в тексте законопроекта, иностранные ВС призваны участвовать в подготовке "подразделений вооруженных сил" Украины. Действие постановления распространяется на украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, украинско-румынские Riverine-2020, украинско-молдавские "Юг - 2020" и украинско-британские Warrior Watcher-2020.

В пояснительной запуске к законопроекту уточняется, что на проведение многонациональных учений с участием украинских военных в 2020 году из госбюджета будут потрачены почти 64 млн гривен (около 23 тыс. евро).

В Украине действует запрет на постоянное размещение иностранных военных баз, поэтому зарубежные ВС каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.