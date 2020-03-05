Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. За это решение проголосовали 277 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

В новый состав правительства вошли:

Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,

Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации,

Арсен Аваков – министр внутренних дел,

Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов,

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта,

Илья Емец – министр здравоохранения,

Владислав Криклий – министр инфрастуктуры,

Марина Лазебная – министр социальной политики,

Денис Малюська – министр юстиции,

Олег Немчинов – министр Кабинета министров,

Игорь Уманский – министр финансов,

Алексея Чернышов – министр развития общин и территорий.

Рада также проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля премьером Украины.