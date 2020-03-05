Последнее обновление: 05.03.2020 08:51

Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. За это решение проголосовали 277 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

В новый состав правительства вошли:
Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,
Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,
Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации,
Арсен Аваков – министр внутренних дел,
Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов,
Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта,
Илья Емец – министр здравоохранения,
Владислав Криклий – министр инфрастуктуры,
Марина Лазебная – министр социальной политики,
Денис Малюська – министр юстиции,
Олег Немчинов – министр Кабинета министров,
Игорь Уманский – министр финансов,
Алексея Чернышов – министр развития общин и территорий.

Рада также проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля премьером Украины.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование