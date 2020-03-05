Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. За это решение проголосовали 277 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.
В новый состав правительства вошли:
Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,
Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,
Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации,
Арсен Аваков – министр внутренних дел,
Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов,
Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта,
Илья Емец – министр здравоохранения,
Владислав Криклий – министр инфрастуктуры,
Марина Лазебная – министр социальной политики,
Денис Малюська – министр юстиции,
Олег Немчинов – министр Кабинета министров,
Игорь Уманский – министр финансов,
Алексея Чернышов – министр развития общин и территорий.
Рада также проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля премьером Украины.