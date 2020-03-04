Последнее обновление: 04.03.2020 13:35

Казахстан закрывает каспийские порты из-за коронавируса

Казахстан с 5 марта временно закрыл свои каспийские порты для пассажирских судов из Ирана и Азербайджана, чтобы предотвратить распространение коронавируса, говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в среду.

Обслуживание морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, и осуществляющих перевозку людей и автотранспортных средств с водителями временно приостановлено в портах Актау и Курык.

Для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык, передает Reuters.

Санитарно-эпидемиологическими службами будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских судов, осуществляющих международные перевозки, при их смене в портах.

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