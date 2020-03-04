США нанесли авиаудары по талибам в провинции Гильменд в Афганистане

Вооруженные силы США нанесли в среду авиаудары по боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Гильменд.

Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил представитель американских ВС.

По его словам, это был авиаудар в оборонительных целях против талибов, которые атаковали КПП афганских вооруженных сил.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. В целях создания благоприятной обстановки на время подписания соглашения была достигнута договоренность об установлении семидневного периода сокращения насилия в Афганистане, который начался 22 февраля. 2 марта талибы объявили о возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана, отмечает ТАСС.