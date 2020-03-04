Международный трибунал продлил заключение шести сербским генералам

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) продлил заключение шести сербским генералам, отбывшим две третьих своего тюремного срока. Об этом сообщила в среду сербская газета "Политика".

Издание сообщает, что председатель МОМУТ Кармел Аджиус отказал в досрочном освобождении бывшему главе кризисного штаба Сербской Краины Радославу Брджанину, который отбыл 20 из 30 лет тюремного срока, передает ТАСС.

Причиной отказа стала "серьезность преступления" и "недостаточная реабилитация" заключенного. Условия для досрочного освобождения выполнили и генералы Небойша Павоквич (осужден на 22 года), Сретен Лукич (20 лет), Властимир Джорджевич (18 лет), Радислав Крстич (35 лет), Радивое Милетич (18 лет), однако всем им также отказано в освобождении.

"Политика" считает, что отказом от досрочного освобождения сербским заключенным фактически продлили наказание. При этом страны, в которых заключенные отбывали тюремные сроки, позитивно оценивали их ресоциализацию и предлагали их освободить.

"Гаагский суд пытается нам напомнить о своей роли и позиции по отношению к народам бывшей Югославии, очевидно, что только сербов не освобождают досрочно, как это предусмотрено правилами", - заявил адвокат осужденных Бранко Лукич, назвав происходящее "злоупотреблением своими правами" со стороны председателя суда.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) был создан в 1993 году и официально завершил свою работу в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН 31 декабря 2017 года. За все время существования инстанцией были выдвинуты обвинения в отношении 161 человека. Из них 90 человек были осуждены и 19 оправданы, еще 13 дел переданы в национальные суды, по двум делам ведутся повторные процессы в МОМУТ - структуре, созданной СБ ООН специально для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде. Кроме того, 17 человек умерли до вынесения приговора, а в отношении 20 обвинения были сняты в ходе расследования за недостаточностью улик.