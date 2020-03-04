Последнее обновление: 04.03.2020 11:43

В Польше зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, подтвержден в Польше. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции.

"Сегодня мы получили результаты анализов первого пациента, у которого подтверждено заражение коронавирусом в Польше", - отметил он. По его словам, заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура, передает ТАСС.

"Мы действуем в соответствии с процедурами. Все, с кем заболевший контактировал, отправлены в карантин", - сказал министр, подчеркнув, что сейчас по всей стране в условиях карантина в связи с возможным заражением находятся 500 человек.

Власти Польши заверяют, что приняли все меры для противодействия распространению заболевания: подготовлены несколько десятков инфекционных отделений, лаборатории, приобретены десятки тысяч тестов на коронавирус. Вечером в понедельник Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял закон, который упрощает многие процедуры с целью оптимизации борьбы с коронавирусом. В частности, речь идет о возможности организации удаленной работы, получения пособий в случае закрытия детских садов и школ, ускоренных процедурах приобретения медицинского оборудования.

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