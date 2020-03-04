Последнее обновление: 04.03.2020 10:11

Мадуро призвал женщин Венесуэлы рожать минимум 6 детей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал женщин Боливарианской Республики рожать больше детей, минимум шесть. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

"Рожать! Рожать! У всех женщин должно быть по шесть детей!" - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также пригласил всех женщин Боливарианской Республики принять участие в манифестации, которая состоится 8 марта, передает ТАСС.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

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