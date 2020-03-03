Президент Южной Кореи объявил войну коронавирусу

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе заседания правительства заявил, что его страна начала войну против коронавируса, жертвами которого стали 28 местных жителей.

Он потребовал от всех министерств и правительственных агентств круглосуточно быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, сообщает агентство Yonhap.

«Кризис в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто достиг своего пика, и вся страна вступила в войну с инфекционным заболеванием», — сказал Мун Чжэ Ин.

По словам главы государства, на неотложные меры по борьбе с коронавирусом будет направлено 30 трлн вон ($25 млн). Президент также извинился перед жителями страны за неспособность в короткие сроки обеспечить всех медицинскими масками. Он пообещал, что эта проблема будет решена в ближайшее время, передает РБК.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 600 человек — до 4812 человек. 28 пациентов умерли. Более 75% инфицированных — жители города Тэгу, входившие в религиозную секту «Синчхонджи», которая в начале года провела съезд своих сторонников в Ухане.

Глава секты Ли Ман Хи накануне встал на колени в ходе пресс-конференции, извинившись перед жителями Южной Кореи за распространение коронавируса. При этом он подчеркнул, что злого умысла у членов «Синчхонджи» не было.

По данным SCMP, количество погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV по всему миру достигло 3116 человек. Число зараженных по всему миру оценивается в 90,9 тыс. человек, вылечились более 48 тыс.