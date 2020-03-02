Последнее обновление: 02.03.2020 13:49

Узбекистан приостановил авиасообщение с Афганистаном и Ираном

Узбекистан из-за угрозы распространения нового коронавируса приостановил регулярное авиасообщение с Афганистаном и Ираном.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД республики, передает ТАСС.

"В целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса COVID-19 на территории Узбекистана министерство транспорта нашей страны официально уведомило авиационные власти и компании Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран о временном прекращении с 1 марта 2020 года авиасообщения с этими государствами", - говорится в сообщении.

При этом внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам Узбекистана до улучшения эпидемиологической обстановки в Афганистане и Иране воздержаться от поездок в эти страны.

Ранее власти Узбекистана объявили о приостановлении регулярного пассажирского авиасообщения с Китаем, Южной Кореей, Японией и Италией.

К настоящему времени в республики не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.

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