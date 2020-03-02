Казахстан вводит запрет на въезд для граждан Ирана

Казахстан в связи с эпидемией коронавируса вводит запрет на въезд для граждан Ирана, где число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 одно из самых высоких в мире.

"С 5 марта вводится временный запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана", - заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на заседании правительства в Нур-Султане в понедельник, 2 марта, сообщает DW.

Одновременно сокращается количество авиарейсов между Казахстаном и Азербайджаном. "С 5 марта приостанавливается рейс Нур-Султан - Баку. Рейс Алматы - Баку ограничиваем с пяти до одного. Рейс Актау - Баку ограничиваем с семи рейсов до одного", - заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

Власти Казахстана также сообщили о приостановке выдачи разрешений на работу гражданам стран, пострадавшим от коронавируса.