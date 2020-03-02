В Таджикистане завершились парламентские выборы

В Таджикистане в воскресенье, 1 марта, прошли парламентские выборы. По словам главы ЦИК Бахтиера Худоерзоды, выборы признаны состоявшимися в 15 часов по Таджикистану. Явка превысила 75 процентов при необходимом минимуме в 50 процентов и составила около 3,7 миллионов человек.

Сотрудники избиркомов приступили к подсчету голосов, предварительные результаты объявят 2 марта. Окончательные итоги выборов станут известны не позднее чем через две недели, передает DW.

Выборы в нижнюю палату парламена Таджикистана - Маджлиси намояндагон - проводятся раз в 5 лет. За 63 места боролись 241 человек: 65 кандидатов от семи партий по партийным спискам и 176 кандидатов в одномандатных округах. Жалоб и сообщений о нарушениях в комиссию не поступало.

В настоящий момент большинство мандатов у Народно-демократической партии Таджикистана, председателем которой является президент страны Эмомали Рахмон.